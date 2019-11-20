Украина потребует от России компенсировать потерю крымских портов
Государственное предприятие "Администрация морских портов Украины" собирается требовать денежную компенсацию за потери, понесенные в результате присоединения Крыма к России. Соответствующее уведомление будет направлено правительству РФ в письменном виде до конца 2019 года.
На сайте АМПУ уточняется, что общая стоимость "незаконно присвоенного" имущества составляет более 1,24 миллиарда гривен или 3,26 миллиарда рублей.
"Если в течение полугода мы не получим ответа, это дело перейдет на рассмотрение в международный арбитраж",— заявил руководитель предприятия Райвис Вецкаганс.
Ранее министерство юстиции Украины уже подавало общий иск в Европейский суд по правам человека относительно ситуации, но это не принесло результатов.
Сайт kp.ru писал, что Киев неоднократно требовал от России выплаты компенсации за "оккупацию" Крыма. В Москве на это заявили, что для начала Украине стоит покрыть ущерб, нанесенный полуострову за 25 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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