2019-11-20T12:54:59+03:00
Политика

Украина потребует от России компенсировать потерю крымских портов

Стоимость "незаконно присвоенного" имущества оценивается в 3,2 млрд рублей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Поселок Балаклава, Севастополь, КрымПоселок Балаклава, Севастополь, КрымФото: REUTERS
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Государственное предприятие "Администрация морских портов Украины" собирается требовать денежную компенсацию за потери, понесенные в результате присоединения Крыма к России. Соответствующее уведомление будет направлено правительству РФ в письменном виде до конца 2019 года.

На сайте АМПУ уточняется, что общая стоимость "незаконно присвоенного" имущества составляет более 1,24 миллиарда гривен или 3,26 миллиарда рублей.

"Если в течение полугода мы не получим ответа, это дело перейдет на рассмотрение в международный арбитраж",— заявил руководитель предприятия Райвис Вецкаганс.

Ранее министерство юстиции Украины уже подавало общий иск в Европейский суд по правам человека относительно ситуации, но это не принесло результатов.

Сайт kp.ru писал, что Киев неоднократно требовал от России выплаты компенсации за "оккупацию" Крыма. В Москве на это заявили, что для начала Украине стоит покрыть ущерб, нанесенный полуострову за 25 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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