2019-11-20T13:05:16+03:00
Авто

МВД предлагает ввести внеочередной медицинский осмотр для водителей

Исследование будет назначаться в случае выявления заболеваний, противопоказанных к управлению автомобилем
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В России могут ввести внеочередной медосмотр для водителейВ России могут ввести внеочередной медосмотр для водителейФото: Михаил ФРОЛОВ
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Министерство внутренних дел совместно с Минздравом России разработало новые поправки в закон о безопасности дорожного движения.

Изменения предусматривают введение внеочередного медицинского осмотра водителей на случай обнаружения новых заболеваний, при которых управление транспортными средствами противопоказано.

Сведения будут фиксироваться и направляться в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Гражданину будет предложено в течение одного месяца пройти обязательное медосвидетельствование, в ином случае водительское удостоверение аннулируют, сообщается на сайте МВД.

К такому же исходу приведет подтверждение информации о наличии медицинских противопоказаний. Ожидается, что это окажет положительное влияние на безопасность дорожного движения.

Сайт kp.ru писал, что в 2020 года водительские удостоверение станут электронными. Распознавать граждан будут по лицу, а не по пластиковой карточке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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