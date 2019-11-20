МВД предлагает ввести внеочередной медицинский осмотр для водителей
Министерство внутренних дел совместно с Минздравом России разработало новые поправки в закон о безопасности дорожного движения.
Изменения предусматривают введение внеочередного медицинского осмотра водителей на случай обнаружения новых заболеваний, при которых управление транспортными средствами противопоказано.
Сведения будут фиксироваться и направляться в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. Гражданину будет предложено в течение одного месяца пройти обязательное медосвидетельствование, в ином случае водительское удостоверение аннулируют, сообщается на сайте МВД.
К такому же исходу приведет подтверждение информации о наличии медицинских противопоказаний. Ожидается, что это окажет положительное влияние на безопасность дорожного движения.
Сайт kp.ru писал, что в 2020 года водительские удостоверение станут электронными. Распознавать граждан будут по лицу, а не по пластиковой карточке.
ИСТОЧНИК KP.RU