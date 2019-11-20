В Кремле планируют, что Путин и Си Цзиньпин по телемосту запустят «Силу Сибири»

СЕГОДНЯ 12:43 2019-11-20T12:50:22+03:00

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Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин примут участие в церемонии запуска газопровода «Сила Сибири». Планируется, что главы стран выйдут на связь при помощи телемоста. Вопрос об организации церемонии прорабатывается, об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, планировалось, что газопровод запустят 20 декабря. Но работы завершены досрочно «Сила Сибири» уже готова к работе, так что церемонию решили перенести на 2 декабря.

По магистрали начнутся поставки газа в Китай.За 30 лет планируется поставить один триллион кубометров российского топлива. Пропускная способность "Силы Сибири" составит 38 миллиардов кубометров газа в год.

- Китайский рынок является самым динамичным, самым быстрорастущим в мире. На сегодняшний день мы с китайскими партнёрами изучаем возможности поставки газа в Китай по другим маршрутам, - рассказывал президенту Владимиру Путину на встрече в сентябре глава "Газпрома" Алексей Миллер.

ИСТОЧНИК KP.RU