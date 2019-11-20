2019-11-20T12:49:57+03:00
В мире

Немецкий депутат предложил отпраздновать 75 лет Победы вместе с Россией

Глава Левой партии ФРГ предложил совместные конференции и культурный обмен
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Дитмар Барч, глава фракции Левых в бундестаге.Дитмар Барч, глава фракции Левых в бундестаге.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Дитмар Барч, глава фракции Левых в бундестаге, выступил за совместные с Россией праздничные мероприятия в честь 75-й годовщины Победы.

- У нас есть конкретные поводы для совместной работы. В частности, в 2020 году мы будем праздновать 75-летнюю годовщину со дня Великой Победы - в этой связи нам нужно наладить сотрудничество и провести какие-то совместные мероприятия, - рассказал РИА Новости Барч после встречи с председателем "Справедливой России" Сергеем Мироновым

Дитмар Барч также добавил: "Нам нужно также проводить совместные мероприятия, конференции, посвящённые вопросам спорта, культурного обмена, экономическим вопросам".

В июле Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 года памяти и славы, приуроченному к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Также летом Путин пригласил Трампа на парад в честь Дня Победы в мае 2020 года, о чём рассказал помощник президента Юрий Ушаков из Осаки после встречи президентов России и США. Он также добавил, что Дональд Трамп отреагировал позитивно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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