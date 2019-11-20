2019-11-20T13:01:46+03:00
Общество

Тюменская и Курганская области будут вместе решать вопросы экологической безопасности реки Тобол

Соответствующее соглашение подписали главы двух регионов
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: администрация Тюменской областиФото: администрация Тюменской области
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Тюменскую и Курганскую области связывает общая водная артерия - река Тобол. И обе региона заинтересованы в том, чтобы сохранить экологическое благополучие этого водного объекта. Именно поэтому одно из важных соглашений, которое заключили в рамках мероприятий по развитию межрегионального сотрудничества был документ о сотрудничестве между правительствами Тюменской и Курганской областями. Свои подписи под соглашением в резиденции полномочного представителя президента РФ в Уральском Федеральном округе поставили губернаторы Александр Моор и Вадим Шумков.

Новое соглашение предусматривает софинансирование мероприятий межрегионального характера. Они направлены на стабилизацию экологической ситуации в двух регионах- соседях.

«Тюменская область заинтересована в сохранении экологического благополучия этого общего водного объекта», - подчеркнул губернатор Александр Моор.

Глава Курганской области отметил, что существующие канализационные системы в Кургане не справляются с нагрузкой. Эти объекты были построены в середине прошлого века и почти не ремонтировались, что приводит к попаданию в реки Тобол, Миасс, Исеть неочищенных канализационных сточных вод. Это несет существенные риски возникновения неблагоприятных экологических ситуаций.

«Для оперативного решения этого вопроса требуется объединить усилия регионов. Самостоятельно Курганская область не может справиться с этой серьезной проблемой», - пояснил Вадим Шумков.

Мероприятия, которые будут выполнены в рамках заключенного соглашения и совместное их финансирование позволят решить вопросы, которые напрямую влияют на экологическое благополучие и безопасность жителей Тюменской и Курганской областей.

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