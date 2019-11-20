2019-11-20T12:58:19+03:00
Экономика

Сахалин стал лидером в России по реализации программы «Инициативное бюджетирование»

Жители региона сами решают, на какие проекты будут выделены деньги из регионального бюджета
Ирина СУХАНОВА
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Программа «Инициативное бюджетирование» сегодня действует в 60 регионах России. Такая форма позволяет жителям самим решать, на какие проекты государству необходимо выделить средства. Лидером среди российских регионов в реализации программы стала Сахалинская область: по объемам финансирования «Инициативное бюджетирование» региона считается крупнейшим в России. Высокую оценку инициативам сахалинцев дал представитель Всемирного банка Иван Шульга на международном семинаре, который прошел в правительстве области.

- Сахалинская область является показательным регионом, на котором пилотируются различные практики, а другие субъекты России на них учатся, - отметил Иван Шульга. - В Ярославской области запускается проект школьного бюджетирования. Он основан на практике сахалинского «Молодежного бюджета». Кроме того, сахалинский опыт два года подряд представляется на тематических мероприятиях в Португалии.

Сахалинская область стала одним из первопроходцев движения в России. С момента его старта на Сахалине и Курилах было реализовано более 170 проектов. Если в 2017 году на проекты «Инициативного бюджетирования» из региональной казны выделялось всего 50 млн. руб., то в 2019 году сумма выросла до 1,5 млрд. руб. Средства выделяются по трем направлениям: «Поддержка местных инициатив», «Молодежный бюджет» и «Развитие территорий».

Благодаря программе все деньги расходуются на конкретные цели. Например, по проектам «Развитие территорий» в селах Елочки и Ключи построили новые спортивно-игровые площадки, в селе Онор Смирныховского района появилась аллея памяти ветеранов Великой Отечественной войны, а жители село Кировское Тымовского района получили новый хоккейный корт. Программа «Молодежный бюджет» позволяет проявлять инициативу школьникам. На ее средства, например, старшеклассники из села Горячие Ключи предложили благоустроить школьный двор и построить теплицу.

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