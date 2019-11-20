На севере Сирии открылись пункты выдачи гуманитарной помощи

СЕГОДНЯ 13:00 2019-11-20T13:00:04+03:00

Мирные жители получили около трех тысяч пакетов с продовольствием

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Сразу несколько пунктов выдачи гуманитарной помощи открылось на севере и северо-востоке Сирии. Об этом сообщили сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

Пункты выдачи помощи мирному населению появились в городах и мелких населенных пунктах, которые отрезаны от центра провинции Алеппо. Перед открытием центров российские военнослужащие провели проверочные рейды, чтобы избежать провокаций со стороны боевиков и обеспечить безопасность местным жителям.

В настоящее время северные регионы постепенно возвращаются к привычному образу жизни, мирные жители переезжают в свои дома, а порядок здесь поддерживают военные патрули, пишет ФАН.

В Центрах выдачи гуманитарной помощи местные жители получили продукты питания, которых им хватит на несколько дней.

«Благодарим Россию за поддержку в такое трудное для нас время! Здесь семьи живут на грани выживания. Постоянные провокации от боевиков. Теперь же мы чувствуем защиту, и еще здесь открыли пункт помощи - этого мы совсем не ожидали. Спасибо!» - цитирует слова старосты общины Фазеля Юниса Бахреба сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU