Песков назал неприемлемыми территориальные претензии Эстонии к России
Территориальные претензии Эстонии к России являются неприемлемыми. О такой позиции Кремля по этому вопросу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Сайт kp.ru писал, что в Таллине почему-то вспомнили об утратившем силу Тартуском мирном договоре от 1920 года, в котором говорится о "пяти процентах эстонской земли". Сейчас эти территории являются частью России. Речь идет об Ивангороде и части Псковской области.
"Мы полагаем неприемлемым [это требование] и не можем с ним согласиться", - цитирует ТАСС представителя Кремля.
В Государственной думе ситуации уже также прокомментировали. Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает, что столь неконструктивный подход не несет в себе никаких перспектив, а потому Эстонии лучше налаживать отношения с Россией на взаимовыгодных условиях.
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ИСТОЧНИК KP.RU