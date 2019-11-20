2019-11-20T13:40:47+03:00
Политика

Песков назал неприемлемыми территориальные претензии Эстонии к России

Таллин хочет получить Ивангород и часть Псковской области по документу 1920 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Представитель Кремля Дмитрий ПесковПредставитель Кремля Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Территориальные претензии Эстонии к России являются неприемлемыми. О такой позиции Кремля по этому вопросу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сайт kp.ru писал, что в Таллине почему-то вспомнили об утратившем силу Тартуском мирном договоре от 1920 года, в котором говорится о "пяти процентах эстонской земли". Сейчас эти территории являются частью России. Речь идет об Ивангороде и части Псковской области.

"Мы полагаем неприемлемым [это требование] и не можем с ним согласиться", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

В Государственной думе ситуации уже также прокомментировали. Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает, что столь неконструктивный подход не несет в себе никаких перспектив, а потому Эстонии лучше налаживать отношения с Россией на взаимовыгодных условиях.

В Кремле отреагировали на призыв Эстонии «вернуть» часть территорий.Российские политики ответили на призыв Таллина «вернуть» территории Эстонии

ИСТОЧНИК KP.RU

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