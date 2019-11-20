2019-11-20T13:38:38+03:00
Спорт

«Тоттенхэм» назначил главным тренером Жозе Моуриньо

Это произошло сразу после увольнения Маурисио Поччетино
Дарья КРЫЛОВА
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«Тоттенхэм» назначил главным тренером Жозе Моуриньо«Тоттенхэм» назначил главным тренером Жозе МоуриньоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Аргентинский специалист Маурисио Поччетино был уволен «Тоттенхэмом» во вторник, 19 ноября, сообщает пресс-служба клуба. Сразу же по увольнении Поччетино был подписан контракт с Жозе Моуриньо, а сегодня, 20 ноября португальский специалист был официально объявлен главным тренером клуба. ТАСС сообщает, что контракт с Моуриньо рассчитан до конца сезона 2022-2023.

«Жозе один из самых успешных тренеров в истории футбола. У него богатый опыт, он может вдохновлять команды, к тому же он отличный тактик. Он завоевал титулы в каждом клубе, который тренировал. Мы верим, что он принесет энергию и веру в команду», - сказал президент клуба Дэниэл Леви.

Однако, настроения руководства не разделяют игроки и легенды клуба. В частности, с резкой критикой в адрес руководства «Тоттенхэма» высказался Питер Крауч, игравший за «шпор» в начале 2000-х.

«Другие клубы, которые не привыкли к этой стадии, поставили бы памятник тренеру, который вывел их на самый главный матч в клубном футболе. Боюсь, что «Тоттенхэм» еще пожалеет об этом решении», — написал Крауч для Daily Mail.

Последним клубом, который тренировал Моуринью, был английский «Манчестер Юнайтед», с которым, кстати, «Тоттенхэму» предстоит встретиться уже 4 декабря в рамках нового тура АПЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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