2019-11-20T13:42:44+03:00
Экономика

Кудрин поспорил с Орешкиным и Силуановым о подходах к расходам бюджета

"Камнем преткновения" стал триллион рублей, который власти не успели реализовать в этом году
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Председатель Счетной палаты Алексей КудринПредседатель Счетной палаты Алексей КудринФото: Михаил ФРОЛОВ
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Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин поспорил о бюджетных расходах с министром финансов России Антоном Силуановым и главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным. Обсуждение состоялось на форуме ВТБ "Россия зовет!".

Кудрин посетовал на то, что в этом году власти не успеют потратить один триллион рублей, а значит не выполнят ряд обязательств по программам. В целом объем неисполненных расходов за три года вырос практически втрое.

"Правительство не может в полной мере преодолеть свои же административные процедуры, чтобы спокойно, своевременно эти расходы осуществить. Мне кажется, сегодня проблема больше на стороне правительства, чем ЦБ", - сказал глава Счетной палаты.

По мнению же Силуанова, кабмин просто стал жестче подходить к расходам. И если раньше было доступно авансирование проектов, то сейчас отслеживается каждая копейка.

"Конечно, надо исполнять на 100%, но какими средствами? Не заботиться об эффективности, я думаю, тоже неправильно. Эти деньги никуда не делись, они создадут спрос в следующем году", - пояснил первый вице-премьер.

В их разговор вмешался Орешкин, который списал проблему на изменения техники бюджетного учета. Дело в том, что график расходования был сдвинут вправо на несколько месяцев на фоне перехода от авансовых платежей к оплате по факту, передает "Интерфакс".

Сайт kp.ru писал, что ранее Кудрин уже жаловался на низкие темпы расходования бюджета. За первую половину 2019-го было потрачено лишь 42,5% от запланированного. Это антирекорд за последние несколько лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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