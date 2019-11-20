2019-11-20T13:42:23+03:00
Происшествия

На территории МИФИ обнаружен предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной

Место находки оцеплено, эвакуация пока не проводится
Ольга МАТЫС
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Возможно, это неразорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной войныВозможно, это неразорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной войныФото: Алексей БУЛАТОВ
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Саперы прибыли на территорию Московского инженерно-физического института, чтобы осмотреть найденный объект. Возможно, это неразорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной войны, поэтому территория находится в оцеплении. Так как сами учебные корпуса находятся в 150 метрах от оцепления, эвакуация пока что не проводится.

"На территории учебного заведения МИФИ по адресу: Каширское шоссе, дом 31 обнаружен предмет, похожий на снаряд времен войны", - заявил сотрудник московских экстренных служб в беседе с РИА Новости.

Ранее в Дзержинске на месте стройки было обнаружено порядка сорока противотанковых снарядов. Прибывшие специалисты установили, что все боеприпасы не были оснащены взрывателями, а значит, угрозы не представляют.

Также на стройплощадке, но уже в Волгограде был найден 150-килограммовый снаряд гаубицы. Он был перевезен на полигон и подорван в безопасных условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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