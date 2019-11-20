В Госдуме прокомментировали требование Киева компенсировать убытки из-за Крыма

СЕГОДНЯ 14:40 2019-11-20T14:40:23+03:00

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Госдуме ответили на требование Киева компенсировать убытки, понесенные из-за присоединения Крыма к России. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек предположил, что эта украинская инициатива ничего не даст и вряд ли Киев получит какие-то деньги.

«Не самая лучшая идея для латания украинского бюджета. Вряд ли хоть рубль получат, но допускаю, что у Киева найдутся по этому вопросу сторонники, которые начнут рьяно бомбардировать исками международные суды. Что, впрочем, тоже будет безрезультатно, и я бы посоветовал им не тратить зря время», — цитирует парламентария RT.

Ранее стало известно, что Администрация морских портов Украины (АМПУ) намерена потребовать от России денежную компенсацию за потерю крымских портов. В Киеве подсчитали, что общая стоимость «незаконно присвоенного» имущества составляет более 1,24 миллиарда гривен или 3,26 миллиарда рублей, пишет сайт news.ru

ИСТОЧНИК KP.RU