2019-11-20T14:51:08+03:00
Спорт

«Шпана какая-то»: Кикнадзе прокомментировал выходку болельщиков, оскорбивших Дзюбу

Спортивный комментатор негативно отозвался о фанатах, устроивших провокацию во время матча сборной России и Сан-Марино
Елена АКИМОВА
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Болельщики негативно отозвались об игре Артема ДзюбыБолельщики негативно отозвались об игре Артема ДзюбыФото: REUTERS
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Спортивный комментатор Кирилл Кикнадзе негативно высказался о болельщиках, которые оскорбили форварда российской сборной Артема Дзюбу. Во время гостевого матча нашей команды с командой Сан-Марино, с трибун стали выкрикивать нецензурные слова. По мнению Кикнадзе, настоящие болельщики не могли так поступить, скорее всего, это была спланированная заранее акция.

- Это шпана какая-то, специально устроившая провокацию…. Совершенно хамская, необоснованная акция. Я не считаю их ни болельщиками, ни туристами, никем, - заявил "Ридусу" Кикнадзе.

В свою очередь спортивный журналист Василий Уткин выразил противоположное мнение об игре футболиста и назвал Дзюбу «бумажным солдатом».

Он удивился, как можно было ни разу не забить за всю игру и задался вопросом о цели поездки на матч.

- Как можно было за всю игру ни разу не забить Сан-Марино? Для чего вообще нужно было туда ехать, если не за голами? Нет у него ни воли, ни характера, - написал Уткин.

В руководстве российской сборной негативно отнеслись к провокации на матче и назвали «псевдоболельщиками» тех, кто поступил подобным образом. А тренер национальной сборной Станислав Черчесов отметил, что уже не реагирует на такие вещи. Что касается игры, то наша команда добилась поставленной цели,

По итогу встречи сборная России обыграла команду Сан-Марино со счетом 5:0. Это был матч заключительного тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. По результату встречи россияне поднялись в турнирной таблице на второе место и получили путевку в финальную часть чемпионата Европы.

Ранее сайт kp.ru писал, что полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин рассказал, что после крупного поражения от Бельгии (1-4), Артем Дзюба сильно расстроился и пообещал болельщикам, что забьет семь мячей в ворота следующего соперника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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