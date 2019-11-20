2019-11-20T15:10:01+03:00
Общество

Мать восьми детей, оставившая их пьяной бабушке, просит соцслужбы забрать их

Москвичка надеется, что ей удастся улучшить условия жизни и вернуть малышей в семью
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Мама, по данным департамента соцразвития, написала заявление, чтобы детей поместили в соцучреждение, но временноМама, по данным департамента соцразвития, написала заявление, чтобы детей поместили в соцучреждение, но временноФото: Одноклассники
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Мать, чьих восьмерых детей обнаружили в однокомнатной квартире на Юго-Западе Москвы под надзором пьяной бабушки, попросила забрать их, пока не улучшит условия жизни.

- Мама, по данным департамента соцразвития, написала заявление, чтобы детей поместили в соцучреждение, но временно - пока ее жизненная ситуация не улучшится. Дети сейчас находятся в медучреждении, у всех ОРВИ - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

По данным следствия, врачи скорой помощи, которых вызвала патронажная медсестра, обнаружили в квартире восемь детей с разными видами простудных заболеваний. Мать детей в возрасте от шести месяцев до восьми лет отсутствовала уже несколько дней, все дети были под присмотром бабушки в состоянии алкогольного опьянения. О ненадлежащих условиях проживания медики сообщили в Следственный комитет и правоохранительные органы.

Семья больше года состоит на профилактическом учёте. Против многодетной матери завели уголовное дело по статье "оставление в опасности".

По той же статье возбуждено уголовное дело против многодетной матери из Набережных Челнов. Женщина известна публикацией роликов, на которых её несовершеннолетние дети управляют автомобилем. После видео с 6-летним сыном за рулём машины, движущейся на скорости 130 км/ч, руководитель СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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