2019-11-20T15:14:18+03:00
В мире

Китайские дети на новый год хотят получить деньги, а в Турции – гаджеты

Родители из разных стран рассказали о новогодних пожеланиях детей
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дети в разных странах ждут на новый год подаркиДети в разных странах ждут на новый год подаркиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России дети чаще всего просят у деда Мороза счастье и здоровье своих близких. Об этом рассказали в канцелярии главного зимнего волшебника, проанализировав письма юных россиян. О чем мечтают ребята из других стран, выяснил телеканал 360. Родители в Китае будут дарить помимо подарков детям деньги. В этой стране есть традиция дарить конверты с банкнотами, причем главное тут не деньги, а именно конверт – он должен быть красного цвета. Красный в Китае – символ богатства.

В Сербии и Турции дети мечтают о подарке в виде гаджетов:

- Малыши последние годы тоже часто выбирают более технологичные «игрушки. Например, телефон или PlayStation. Правда, просят их напрямую у родителей, так как в мусульманской стране нет своего Деда Мороза, - призналась журналистам жительница Турции Идиль.

В Испании наряду с игрушками и гаджетами дети хотели бы получить домашних питомцев. В Германии подарки дарят не на новый год, а в рождественскую ночь. Но в этой стране есть еще одна традиция – за месяц до праздника юным немцам родители дарят по одному небольшому подарку в день. Для этого в кварирах и домах вешают специальные маленькие мешочки, куда прячут приятные мелочи для ребенка – игрушки, украшения, жвачки. Родители весь год готовятся к этой церемонии, покупая впрок маленькие подарки для рождественского месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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