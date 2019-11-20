Uber Russia: где в России любят помолчать

СЕГОДНЯ 15:35 2019-11-20T15:39:59+03:00

Сервис Uber Russia определил, в каких городах-миллионниках россияне больше других используют функцию «не звонить» в настройках приложения. На основе статистики сервис составил соответствующий рейтинг городов — его лидером стал Волгоград

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На втором месте топа оказалась Пермь, где также была отмечена высокая доля «интровертов» в сравнении с жителями других миллионников. Тройку лидеров замкнул Воронеж, Омск занял четвертое место, а на пятом расположился Санкт-Петербург. Города второй пятерки оказались более коммуникабельными: в Челябинске, Казани, Москве, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону наблюдается сравнительно большая доля пользователей, которые не возражают против живого диалога с водителем. По данным Uber, самыми общительными оказались жители Красноярска, Нижнего Новгорода, Самары, Уфы и Новосибирска: они заняли с 11 по 15 места в рейтинге соответственно.

Для составления рейтинга аналитики сервиса использовали показатели за сентябрь. Они сопоставили доли пользователей, которые указали в настройках приложения «не звонить», по отношению к их общему числу. Функция подразумевает ограничение водителя в телефонной связи с пользователем приложения Uber Russia до начала выполнения заказа.