2019-11-20T15:30:45+03:00
Политика

Новак сообщил о переговорах России и Украины по прямым поставкам газа в объеме 15 миллиардов кубометров в год

Министр энергетики России сообщил, что такое предложение Украине российская газовая компания делает не первый раз
Юлия САЛЬНИКОВА
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Министр энергетики Александр НовакМинистр энергетики Александр НовакФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Российская и украинская стороны обсудили прямую поставку газа. Об этом сообщил глава министерства энергетики РФ Александр Новак. Речь идет о поставках в объеме 15 миллиардов кубометров в год. От результатах этих переговоров российский министр сообщать не стал, сказал, нужно дождаться официального ответа из Украины на предложение «Газпрома».

- Это те объемы примерно, которые мы обсуждали в рамках последних трехсторонних консультаций. Мы предлагали, и не в первый раз. Потому что вопрос транзита мы рассматриваем в том числе и с учетом прямых поставок на внутренней рынок, а не через реверс, - приводит его слова ТАСС.

Газовый контракт с Украиной истекает в конце 2019 года. Новый договор планировалось заключить, когда Украина имплементирует в свое законодательство европейские газовые нормы. В случае, если завершить процедуру не успеют, то Россия готова заключить контракт на прежних условиях, по которым сейчас газ поставляют в Незалежную. Осложняют ситуацию судебные споры газовых компаний. В России заявили, что готовы подписать контракт, когда стороны откажутся от претензий. Напомним, в "Нафтогаз" хотят получить разного рода компенсации с "Газпрома" в размере 22 миллиарда долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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