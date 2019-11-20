2019-11-20T15:42:37+03:00
Общество

Со следующего года отдых в Турции может подорожать

Местный парламент рассматривает возможность введения налога на проживание в отелях страны
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Со следующего года отдых в Турции может подорожатьСо следующего года отдых в Турции может подорожатьФото: Сергей ЕФИМОВ
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С 1 апреля 2020 года отдых в Турции может подорожать из-за поправки о введении налога на проживание в отелях.

Как сообщает газета Hurriyet, на этой недели турецкий парламент рассматривает закон о введении или изменении различных налогов. Так постояльцам отелей придется платить 2% от стоимости проживания.

«Цены на купленные в РФ турпакеты не изменятся, туристам придется платить этот налог уже в самом отеле при выезде из него», — пояснил РИА «Новости» глава федерации отельеров Турции Осман Айык.

Айык отметил, что ответственность за сбор налога возлагается на отельеров.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в середине июля этого года отели Турции снизили цены для российских туристов. Турецкие отельеры пытаются исправить ситуацию после резкого повышения цен на свои услуги. В марте гостиницы страны подняли цены в среднем на 15%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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