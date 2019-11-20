Возраст пассажиров-льготников предложили увеличить до 30 лет

СЕГОДНЯ 16:10 2019-11-20T16:10:11+03:00

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В Госдуме предложили увеличить возраст пассажиров, которые могут претендовать на льготные тарифы при покупке билетов. Сейчас приобрести субсидируемые билеты на Дальний Восток, в Крым и Калининград могут россияне до 23 лет — вне зависимости от того, студенты они или нет.

В будущем возраст могут поднять до 30 лет, но только для студентов и аспирантов очных отделений. Соответствующее предложение уже направлено на рассмотрение в правительство, а в Общероссийском объединении пассажиров положительно высказались об инициативе.

Общественники отметили, что подобный шаг позволит повысить деловую и туристическую активность молодежи, но, с другой стороны, платежеспособные 30-летние люди будут создавать неоправданную конкуренцию другим льготникам — пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям.

В Минтрансе тоже будут рассматривать данное предложение и просчитывать его целесообразность. По данным ведомства, в 2019 году программой субсидирования перевозок в ДФО, Крым и Калининград воспользуются почти 1 миллион льготников.

— Молодежь — одна из самых активных групп граждан, ее деловую и туристическую активность стоит поддерживать. Поэтому стоит расширить категории людей, которые смогут приобретать льготные билеты, - объяснил «Известиям» руководитель общественной организации Илья Зотов.

ИСТОЧНИК KP.RU