2019-11-20T16:15:45+03:00
Общество

Каждого десятого российского путешественника не узнают по фото в паспорте на таможне

Чаще всего вопросы в пункте контроля возникают к туристам с детьми
Юлия САЛЬНИКОВА
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Туристы пожаловались на то, что их не узнают на фото в паспортеТуристы пожаловались на то, что их не узнают на фото в паспортеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Социологи выяснили, как часто россияне сталкиваются с паспортными проблемами во время путешествия. Как сообщает агентство Aviasales, каждого десятого туриста в аэропорту проверяют, потому что фото в паспорте вызывает вопросы на таможне. Чаще других проблемы испытывают туристы с детьми, потому что на загранпаспорте юные россияне сфотографированы малышами, а использовать документ можно в течение десяти лет. За это время ребенок сильно меняется.

Туристы поделились своими историями. Например, одна семья с трудом прошла паспортный контроль в аэропорту Ростова:

- На фото ему было полгода, а в жизни уже два. Сказали, он же на фото у вас лысый и с прищуренными глазами, а у вас вот кучерявая блондинка с голубыми глазами, - приводит рассказы участников опроса Лента.ру, в распоряжении которой оказался результат исследования.

Туристы признались, что за границей к их фото в паспорте присматриваются не так тщательно, как на Родине. Много вопросов задают женщинам, потому что они чаще мужчин меняю внешность. Например, таможенники спрашивают туристок об увеличении губ, когда на фото в паспорте губы скромных размеров, а в жизни гораздо больше. Меняют общее восприятие лица также брови.

- Вы специально сделали брови тонкими? – спросили туристку в аэропорту Грузии.

Что касается мужчин, то в основном спрашивают у тех, кто на фото выглядит слишком юным. Паспорт получают в 16 лет, в это возрасте юноши обычно выглядят худыми, но после 20 многие становятся значительно крупнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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