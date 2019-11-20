Каждого десятого российского путешественника не узнают по фото в паспорте на таможне

СЕГОДНЯ 16:13 2019-11-20T16:15:45+03:00

Туристы пожаловались на то, что их не узнают на фото в паспорте Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Социологи выяснили, как часто россияне сталкиваются с паспортными проблемами во время путешествия. Как сообщает агентство Aviasales, каждого десятого туриста в аэропорту проверяют, потому что фото в паспорте вызывает вопросы на таможне. Чаще других проблемы испытывают туристы с детьми, потому что на загранпаспорте юные россияне сфотографированы малышами, а использовать документ можно в течение десяти лет. За это время ребенок сильно меняется.

Туристы поделились своими историями. Например, одна семья с трудом прошла паспортный контроль в аэропорту Ростова:

- На фото ему было полгода, а в жизни уже два. Сказали, он же на фото у вас лысый и с прищуренными глазами, а у вас вот кучерявая блондинка с голубыми глазами, - приводит рассказы участников опроса Лента.ру, в распоряжении которой оказался результат исследования.

Туристы признались, что за границей к их фото в паспорте присматриваются не так тщательно, как на Родине. Много вопросов задают женщинам, потому что они чаще мужчин меняю внешность. Например, таможенники спрашивают туристок об увеличении губ, когда на фото в паспорте губы скромных размеров, а в жизни гораздо больше. Меняют общее восприятие лица также брови.

- Вы специально сделали брови тонкими? – спросили туристку в аэропорту Грузии.

Что касается мужчин, то в основном спрашивают у тех, кто на фото выглядит слишком юным. Паспорт получают в 16 лет, в это возрасте юноши обычно выглядят худыми, но после 20 многие становятся значительно крупнее.

ИСТОЧНИК KP.RU