Мужчина сбежал от жены после выигрыша в лотерею

СЕГОДНЯ 16:35 2019-11-20T16:40:30+03:00

Он прихватил выигрышный лотерейный билет, когда супруга отказалась отдавать ему больше половины свалившегося на голову богатства

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Пара из з Бангкока не прошла испытания богатством. 23-летняя Порнтида Чамнанвет была неразлучна с супругом, 34-летним Виджаком Ваннапраситом. Они вместе работали на заводе, вместе отдыхали. Так было, пока однажды не купили два лотерейных билета. Оди из них оказался выигрышным. Причем пара получила огромную для них сумму – 6 миллионов батов, это около 13 миллионов рублей. После выигрыша 16 ноября они дружно отправились в полицейский участок фиксировать выигрыш. Мужчина на фото уже тогда выглядел гораздо счастливее спутницы. Оказалось, что он уговаривал отдать ему не 3, а 4 миллиона батов. Супруга не захотела, тогда он собрал вещи, прихватил с собой выигрышный билет и скрылся в неизвестном направлении.

Молодая жена помчалась снова в полицейский участок. На этот раз писать заявление на благоверного, сообщает AsiaOne.

Когда к расследованию подключилась полиция, беглец побоялся расплаты и вернул украденное. Решил, что 3 миллионов ему будет достаточно.

Другой победитель лотереи год скрывал от семьи свой выигрыш - боялся, что жена бросит работу.

ИСТОЧНИК KP.RU