СЕГОДНЯ 17:05 2019-11-20T17:05:24+03:00

На саммите в Париже Зеленский поднимет вопросы о «серьезном» прекращении огня и выборах в Донбассе Фото: REUTERS

Украинский лидер рассказал, что планирует обсудить вопрос восстановления контроля Киева над границей с Россией

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на саммите «нормандской четверки» планирует поднять вопросы о восстановлении контроля Киева над границей с Россией и о заключении договора о полном прекращении огня в Донбассе.

«Хотел бы говорить о серьезном перемирии, серьезном прекращении огня - это ни одного нет выстрела с понятными сроками... второй вопрос - это контроль над границей, передача контроля Украине над границей Украины и РФ», - рассказал украинский лидер.

Зеленский также собирается обсудить «один из непростых» вопросов о выборах в Донбассе при условии контроля Киевом всей его территории. «Проведения местных выборов на территории Украины, а не временно оккупированной территории», - заявил глава незалежной.

Как писал сайт kp.ru, ранее украинский лидер заявил, что на саммите в «нормандском формате» намерен обсудить возвращение Донбасса и обмен пленными.

Напомним, встреча «норманнской четверки» который состоится 9 декабря в Париже.

ИСТОЧНИК KP.RU