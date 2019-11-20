На саммите в Париже Зеленский поднимет вопросы о «серьезном» прекращении огня и выборах в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на саммите «нормандской четверки» планирует поднять вопросы о восстановлении контроля Киева над границей с Россией и о заключении договора о полном прекращении огня в Донбассе.
«Хотел бы говорить о серьезном перемирии, серьезном прекращении огня - это ни одного нет выстрела с понятными сроками... второй вопрос - это контроль над границей, передача контроля Украине над границей Украины и РФ», - рассказал украинский лидер.
Зеленский также собирается обсудить «один из непростых» вопросов о выборах в Донбассе при условии контроля Киевом всей его территории. «Проведения местных выборов на территории Украины, а не временно оккупированной территории», - заявил глава незалежной.
Как писал сайт kp.ru, ранее украинский лидер заявил, что на саммите в «нормандском формате» намерен обсудить возвращение Донбасса и обмен пленными.
Напомним, встреча «норманнской четверки» который состоится 9 декабря в Париже.
ИСТОЧНИК KP.RU