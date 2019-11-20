ФСБ РФ задержала военнослужащего, подозреваемые в шпионаже в пользу спецслужб Украины

СЕГОДНЯ 17:52 2019-11-20T17:52:38+03:00

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Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Ростовской области военнослужащего, подозреваемого в сборе и передачи спецслужбам Украины сведений, составляющих государственную тайну. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

«В городе Аксай Ростовской области по подозрению в государственной измене задержан гражданин России - военнослужащий Южного военного округа», - передает ТАСС заявление пресс-службы.

В ФСБ уточнили, что по имеющимся данным, задержанный выполнял задание Главного управления разведки Минобороны Украины и «целенаправленно собирал секретные сведения военного характера». В пресс-службе отметили, что утечка данных за границу могла нанести ущерб обороноспособности страны.

Напомним, в начале года приговор за шпионаж в пользу Украины вынесли военнослужащему Черноморского флота Дмитрию Долгополову и его сожительнице Анне Сухоносовой. Они собирали и передавали спецслужбам незалежной сведения о частях и соединениях Черноморского флота.Майора приговорили к 10 годам колонии строгого режима, его помощницу - к девяти годам колонии общего режима.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/744998" frameborder="0"></iframe> Видео задержания подозреваемого в госизмене от ФСБ РФ.ФСБ показала кадры задержания военнослужащего ЮВО, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины

ИСТОЧНИК KP.RU