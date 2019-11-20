2019-11-20T20:42:58+03:00
Звезды

«Джокер» с Хоакином Фениксом получит продолжение

Режиссер Тодд Филлипс планирует снять сиквел самой кассовой ленты с рейтингом R [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Джокер» с Хоакином Фениксом может получить продолжение«Джокер» с Хоакином Фениксом может получить продолжениеФото: Кадр видео
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Актер Хоакин Феникс может снова сыграть Джокера в продолжении одноимённого фильма.

Как сообщает The Hollywood Reporter, сиквел самой кассовой ленты со "взрослым" рейтингом R находится на стадии разработки.

По информации издания, 7 октября режиссёр «Джокера» Тодд Филлипс встретился с главой Warner Bros. Pictures Group Тоби Эммерихом и предложил заняться разработкой оригинальных историй о культовых персонажах комиксов DC.

Как утверждают источники The Hollywood Reporter, изначально режиссёр получил отказ, но, когда сборы «Джокера» собрали более миллиарда долларов, Филлипсу позволили снять еще один проект.

Отмечается, что сценарий планируется написать вместе со Скоттом Сильвером, который также работал над первым фильмом о «Джокере».

Студия Warner Bros и представители Тодд Филлипса не комментировали данную информацию.

Напомним, премьера фильма «Джокер» состоялась на 76-м Венецианском кинофестивале. Картина получила гран-при «Золотой лев». Эта лента стала первой за последние десять лет, которая удерживалась на первом месте в Британии на протяжении полутора месяцев. В российских кинотеатрах «Джокера» стали показывать 3 октября. Только за первую неделю лента собрала почти 420 миллионов рублей и несколько недель возглавляла российский прокат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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