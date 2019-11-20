Полиция предупредила москвичей о новом виде мошенничества со «снятием порчи»

СЕГОДНЯ 22:01 2019-11-20T22:01:56+03:00

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Заместитель начальника УВД по Северо-Западному административному округу Москвы Александр Овсянников предупредил жителей столицы о новом виде мошенничества со «снятием порчи». Преступления чаще совершаются цыганками, загримированными «под славян» и работающими в паре.

«Они берут парики, очки, наносят макияж, говорят без акцента, носят однотонную одежду», - приводит слова замначальника агентство «Москва».

Овсянников рассказал, что одна из женщин подходит к своей жертве недалеко от аптеки или поликлиники. Первым делом она спрашивает дорогу, а после чего сообщает своему собеседнику, что на него наложена родовое проклятие, порча или болезнь.

Через некоторое время подходит напарница, чтобы «помочь снять порчу». Зачастую, после «обработки» мошенницами жертва сама приглашает их домой, где отдает деньги и драгоценности.

По словам Овсянникова, жертвами чаще всего становятся женщины или дети.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в центре Донецка орудуют цыганки-мошенницы, которые предрекают несчастья и тут же предлагают «все исправить».

ИСТОЧНИК KP.RU