Зеленский пообещал выгнать из Рады депутата, если он был осужден за изнасилование

СЕГОДНЯ 02:24 2019-11-21T02:24:23+03:00

Президент Украины потребовал твердых доказательств того, что Роман Иванисов провел 2,5 года в тюрьме

Изменить размер текста: A A

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о проведении расследование в отношении депутата Верховной рады Романа Иванисова, который, по данным местных СМИ, якобы был осужден за изнасилование. Глава государства также пообещал, что лично заставит политика сложить полномочия, если этот факт будет доказан.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU