2019-11-21T05:32:27+03:00
Общество

Французские врачи рассказали о первых признаках алкоголизма

Россия занимается седьмое место в рейтинге стран с самым высоким потреблением алкоголя
Мария ИГНАТЬЕВА
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Французский врач-аддиктолог Мокка Лорберг рассказал о первых признаках, которые говорят о проявлении алкогольной зависимости. Первый из них - невозможность ограничиться одним бокалом за вечер. Он рассказал и о других симптомах.

- Например, когда вы не можете воздерживаться от потребления алкоголя несмотря на негативные последствия для жизни и вопреки намерению перестать пить. Или когда повседневная жизнь человека вращается вокруг алкоголя и усилий по тому, чтобы его получить, - сказал эксперт в интервью для РИА Новости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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