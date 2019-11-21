Французские врачи рассказали о первых признаках алкоголизма
Россия занимается седьмое место в рейтинге стран с самым высоким потреблением алкоголя
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Французский врач-аддиктолог Мокка Лорберг рассказал о первых признаках, которые говорят о проявлении алкогольной зависимости. Первый из них - невозможность ограничиться одним бокалом за вечер. Он рассказал и о других симптомах.
- Например, когда вы не можете воздерживаться от потребления алкоголя несмотря на негативные последствия для жизни и вопреки намерению перестать пить. Или когда повседневная жизнь человека вращается вокруг алкоголя и усилий по тому, чтобы его получить, - сказал эксперт в интервью для РИА Новости.
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ИСТОЧНИК KP.RU