В Китае 11 рабочих оказались заблокированы в обвалившейся шахте

СЕГОДНЯ 06:44 2019-11-21T06:44:14+03:00

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В Китае в результате производственной аварии в угольной шахте в провинции Шаньдун 11 человек оказались заблокированы под обломками. Отмечается, что ЧП произошло около 6:00 утра по местному времени. На месте происшествия были организованы спасательные работы.

По данным информационного портала The Paper, специалисты в течение нескольких часов достали рабочих из шахты.

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ИСТОЧНИК KP.RU