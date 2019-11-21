2019-11-21T06:44:14+03:00
Происшествия

В Китае 11 рабочих оказались заблокированы в обвалившейся шахте

Спасатели извлекли людей из под завалов
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Китае в результате производственной аварии в угольной шахте в провинции Шаньдун 11 человек оказались заблокированы под обломками. Отмечается, что ЧП произошло около 6:00 утра по местному времени. На месте происшествия были организованы спасательные работы.

По данным информационного портала The Paper, специалисты в течение нескольких часов достали рабочих из шахты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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