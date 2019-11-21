СЕГОДНЯ 07:37 2019-11-21T08:00:32+03:00

Байден заявил, что не станет преследовать Трампа в случае победы на выборах в 2020 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер кандидатов от демократов подчеркнул, что считает плохой идеей регулярно звучащие призывы в адрес действующего президента "упечь его за решетку"

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Лидер среди кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что в случае своей победы на выборах в 2020 году не станет давать указание генпрокурору начать расследование против нынешнего президента Штатов Дональда Трампа.

Также по мнению Байдена, плохой идеей является регулярно звучащие призывы в адрес действующего президента "упечь его за решетку".

- Пусть генпрокурор примет свое независимое решение. И если это будет решение, что он нарушил закон и должен быть судим, то пусть так и будет, но я не буду давать такое указание, - отметил Байден во время теледебатов, пишет "РИА-Новости",

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Дональд Трамп допустил использование сразу двух слоганов на выборах 2020 года. Речь о фразах: "Сделаем Америку вновь великой" и "Сохраним Америку великой".

ИСТОЧНИК KP.RU