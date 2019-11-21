В Испании туристы путем голосования изменили курс круизного лайнера

СЕГОДНЯ 07:47 2019-11-21T08:06:58+03:00

Путешественники отказались делать остановку в Барселоне и проголосовали за изменение курса на Таррагону

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Испанские СМИ пишут, что пассажиры круизного лайнера рейса Малага - Пальма-де-Майорка отказались делать остановку в Барселоне и путем голосования изменили курс на Таррагону.

При этом, порт этого городка был закрыт еще 2 ноября из-за окончания туристического сезона. Однако после того, как 311 пассажиров корабля захотели попасть в город, сотрудники гавани успели подготовиться к прибытию гостей.

О причинах смены курса не сообщают. Известно только то, что желающих посетить Барселону оказалось значительно меньше - 151 человек.

При этом благодаря прибытию лайнера в Таррагону, был поставлен рекорд по числу принятых в порту пассажиров. Уточняется, что в прошлом сезоне их было 127495, а в этом – 127997 человек, пишет El Periodico.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале сентября самый большой круизный лайнер в истории российских портов зашел во Владивосток. 16-палубный «Спектр морей» смотрится в бухте Золотой Рог как огромный космический корабль.

ИСТОЧНИК KP.RU