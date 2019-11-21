В Москве прошедшая ночь стала самой холодной с начала осени
Предыдущий минимум температуры был зафиксирован в столице 1 ноября - минус 3,8 градуса
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В Метеобюро Москвы сообщили, что прошедшая ночь в столице стала самой холодной с начала осени. К 6:00 по местному времени она опустилась до минус 7,7 градуса.
По словам специалистов, предыдущий минимум температуры был зафиксирован в городе 1 ноября - минус 3,8 градуса.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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