В Москве прошедшая ночь стала самой холодной с начала осени

СЕГОДНЯ 07:52 2019-11-21T07:52:23+03:00

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В Метеобюро Москвы сообщили, что прошедшая ночь в столице стала самой холодной с начала осени. К 6:00 по местному времени она опустилась до минус 7,7 градуса.

По словам специалистов, предыдущий минимум температуры был зафиксирован в городе 1 ноября - минус 3,8 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU