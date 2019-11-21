Врачи впервые ввели человека в состояние анабиоза

СЕГОДНЯ 08:18 2019-11-21T08:25:30+03:00

Необходимость методики заключается в том, что часто люди, получившие тяжёлые травмы, умирают до того, как хирурги успевают оказать им должную помощь Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Методика спасёт людей с теми травмами, при которых на реанимацию остаются считанные минуты

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В США специалистам Медицинского факультета университета Мериленда в качестве эксперимента впервые удалось ввести человека в состояние анабиоза. Необходимость методики заключается в том, что часто люди, получившие тяжёлые травмы, умирают до того, как хирурги успевают оказать им должную помощь. Сейчас введение в анабиоз включено в комплекс реанимационных мероприятий медцентра в Балтиморе.

Издание New scientist уточнило, что пациенты, поступившие в университетский медцентр с тяжёлыми травмами, например, огнестрельными или ножевыми ранениями, могут рассчитывать на применение новой методики. В отличие от прежних способов реанимации, при которых у врачей оставалось несколько минут, а выживаемость составляла менее пяти процентов, введение в анабиоз даёт хирургам два часа на оперативное вмешательство.

По словам разработчиков, специалисты быстро охлаждают организм пострадавшего до 10-15 градусов Цельсия с помощью замены всей крови физраствором, охлаждённым почти до нуля градусов. Затем мозговая деятельность человека полностью прекращается, его отсоединяют от системы охлаждения и помещают на операционный стол. После устранения причины кровопотери пациенту восстанавливают обычную температуру и запускают работу сердца.

Ожидается, что результаты исследования предоставят к концу 2020 года. До этого пройдут испытания, в ходе которых спасение десяти человек по новой методике сравнят с результатами реанимации такого же количества людей другими способами. Согласие пациентов в таком испытании не потребуется, поскольку речь идёт об угрозе жизни.

Подчёркивается, что Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило эксперимент.

Напомним, что в октябре была присуждена Нобелевская премия в области медицины и физиологии за открытие того, как живые клетки ощущают, что изменился уровень доступного им кислорода и приспосабливаются к этому.

Ранее сайт kp.ru писал об уникальной операции по трансплантации половых органов американскому военному, раненному талибами в 2010 году.

ИСТОЧНИК KP.RU