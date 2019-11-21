2019-11-21T08:25:30+03:00
Наука

Врачи впервые ввели человека в состояние анабиоза

Методика спасёт людей с теми травмами, при которых на реанимацию остаются считанные минуты
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Необходимость методики заключается в том, что часто люди, получившие тяжёлые травмы, умирают до того, как хирурги успевают оказать им должную помощьНеобходимость методики заключается в том, что часто люди, получившие тяжёлые травмы, умирают до того, как хирурги успевают оказать им должную помощьФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В США специалистам Медицинского факультета университета Мериленда в качестве эксперимента впервые удалось ввести человека в состояние анабиоза. Необходимость методики заключается в том, что часто люди, получившие тяжёлые травмы, умирают до того, как хирурги успевают оказать им должную помощь. Сейчас введение в анабиоз включено в комплекс реанимационных мероприятий медцентра в Балтиморе.

Издание New scientist уточнило, что пациенты, поступившие в университетский медцентр с тяжёлыми травмами, например, огнестрельными или ножевыми ранениями, могут рассчитывать на применение новой методики. В отличие от прежних способов реанимации, при которых у врачей оставалось несколько минут, а выживаемость составляла менее пяти процентов, введение в анабиоз даёт хирургам два часа на оперативное вмешательство.

По словам разработчиков, специалисты быстро охлаждают организм пострадавшего до 10-15 градусов Цельсия с помощью замены всей крови физраствором, охлаждённым почти до нуля градусов. Затем мозговая деятельность человека полностью прекращается, его отсоединяют от системы охлаждения и помещают на операционный стол. После устранения причины кровопотери пациенту восстанавливают обычную температуру и запускают работу сердца.

Ожидается, что результаты исследования предоставят к концу 2020 года. До этого пройдут испытания, в ходе которых спасение десяти человек по новой методике сравнят с результатами реанимации такого же количества людей другими способами. Согласие пациентов в таком испытании не потребуется, поскольку речь идёт об угрозе жизни.

Подчёркивается, что Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило эксперимент.

Напомним, что в октябре была присуждена Нобелевская премия в области медицины и физиологии за открытие того, как живые клетки ощущают, что изменился уровень доступного им кислорода и приспосабливаются к этому.

Ранее сайт kp.ru писал об уникальной операции по трансплантации половых органов американскому военному, раненному талибами в 2010 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Застройщиков могут обязать сдавать жилье с отделкой и мебелью
В Белом доме рассказали, что посол США при ЕС своими показаниями оправдал Трампа
Бывшая база США вошла в зону патрулирования военной полиции России
Волонтеры научат россиян защищаться от мошенников
Нацпарки России и КНР договорились вместе охранять леопардов и тигров
Предпенсионеры выполнили план по переобучению
В Минпромторге сочли нецелесообразным поощрять людей, сдающих батарейки
"У нас нет времени ждать": экс-министр Украины призвала перестать считать Зеленского хорошим
Байден призвал декриминализировать марихуану в США
Чаще всего маткапитал тратят на покупку жилья и погашение ипотеки
В Москве прошедшая ночь стала самой холодной с начала осени
В Испании туристы путем голосования изменили курс круизного лайнера
Байден заявил, что не станет преследовать Трампа в случае победы на выборах в 2020 году
США пригрозили остановить запуск "Северного потока-2"
В Китае 11 рабочих оказались заблокированы в обвалившейся шахте
В России планируют создать лоукостер для полетов на Дальний Восток
Французские врачи рассказали о первых признаках алкоголизма
Роналду тайно женился на Джорджине Родригес
В Российских поездах и самолетах появится высокоскоростной интернет
Зеленский намерен потребовать от России отдать оборудование с вернувшихся кораблей
Зеленский пообещал выгнать из Рады депутата, если он был осужден за изнасилование