Байден призвал декриминализировать марихуану в США
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден призвал декриминализировать марихуану в Штатах.
- Думаю, все, на кого заводили дело в этой связи, должен выйти из тюрьмы, - заявил политик во время теледебатов.
Байден также посоветовал изучить влияние марихуаны на человека при ее долгом употреблении.
Напомним, пятый раунд предвыборных теледебатов среди кандидатов в президенты от Демократической партии проходит в Атланте.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что кандидат в президенты США от демократов Джо Байден предсказал распад НАТО в случае переизбрания Дональда Трампа в 2020 году. Политик назвал действующего лидера США "эксцентричным, сумасшедшим президентом". Бывший вице-президент США напомнил, что Дональд Трамп критиковал НАТО и в то же время позитивно высказывался о российском лидере Владимире Путине.
ИСТОЧНИК KP.RU