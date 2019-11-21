Байден призвал декриминализировать марихуану в США

СЕГОДНЯ 08:30 2019-11-21T08:53:26+03:00

При этом кандидат в президенты Штатов от демократов посоветовал изучить влияние марихуаны на человека при ее долгом употреблении

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден призвал декриминализировать марихуану в Штатах.

- Думаю, все, на кого заводили дело в этой связи, должен выйти из тюрьмы, - заявил политик во время теледебатов.

Байден также посоветовал изучить влияние марихуаны на человека при ее долгом употреблении.

Напомним, пятый раунд предвыборных теледебатов среди кандидатов в президенты от Демократической партии проходит в Атланте.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что кандидат в президенты США от демократов Джо Байден предсказал распад НАТО в случае переизбрания Дональда Трампа в 2020 году. Политик назвал действующего лидера США "эксцентричным, сумасшедшим президентом". Бывший вице-президент США напомнил, что Дональд Трамп критиковал НАТО и в то же время позитивно высказывался о российском лидере Владимире Путине.

ИСТОЧНИК KP.RU