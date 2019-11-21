В Минпромторге сочли нецелесообразным поощрять людей, сдающих батарейки

СЕГОДНЯ 08:40 2019-11-21T08:40:27+03:00

В Минпромторге не планируют выплачивать деньги людям, которые сдают использованные батарейки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Исследования показали, что это не влияет на процесс

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В Минпромторге сочли нецелесообразным поощрять людей сдавать батарейки на переработку. В ведомстве отметили, что это не играет никакой роли, и если человек имеет осознанную позицию по данному вопросу, то деньги ему не важны.

- Проведенные ритейлерами наблюдения за процессом сдачи посетителями отходов от товаров на возмездной и безвозмездной основе не выявили какого-либо преимущества платной формы, - отметили в Минпромторге.

Батарейки и другие товары на переработку приносят ответственные потребители, поэтому «дополнительное стимулирование собственника батареек нецелесообразно».

К тому же, батарейка имеет небольшие размеры и человеку не составляет особого труда донести ее до пункта приема.

- Объём сбора растёт без дополнительных затрат, люди осознают позитивный экологический эффект, — пояснили RT в Минпромторге.

Идея выплачивать компенсации за сдачу старых батареек на утилизацию озвучивали не единожды. В 2018 году средства на эти цели предлагалось изыскать из повышенного тарифа за коммунальные услуги или экологического сбора для производителей и импортёров батареек.

ИСТОЧНИК KP.RU