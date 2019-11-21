Предпенсионеры выполнили план по переобучению

СЕГОДНЯ 09:00 2019-11-21T09:00:25+03:00

За 10 месяцев 2019 года новые профессии получили 88,6 тысяч человек

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В Минтруде отчитались, что предпенсионеры выполнили план по обучению новым профессиям и повышению квалификации. За десять месяцев года курсы посетили 88,6 тысяч человек.

Изначально федеральный проект «Старшее поколение» предполагал, что учиться будут лишь 75 тыс. человек ежегодно. Но в реальности показатели оказались лучше. Обучение уже завершили 52,1 тыс.слушателей, при этом 91,6% человек сохранили работу или нашли новую.

66,1 тыс. предпенсионеров проходили обучение по направлению от работодателей, а 22,5 тыс. обратились за услугой самостоятельно.

Сейчас получить данную услугу бесплатно могут люди, которым осталось менее пяти лет до выхода на пенсию по старости. Чаще всего учиться приходят мужчины старше 58 лет и женщины от 53-х. А со следующего года учиться разрешат тем, кто старше 50-ти.

Продолжительность курсов не превышает три месяца, а список доступных программ устанавливают региональные власти. Чаще всего слушателям предлагают выучиться на бухгалтера или юриста, так и стать «синим воротничком», освоив, например, профессию слесаря-сантехника или штукатура, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU