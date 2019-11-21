2019-11-21T09:24:44+03:00
Общество

Волонтеры научат россиян защищаться от мошенников

Добровольцы будут искать сомнительные предложения в интернете и предупреждать об этом людей
Елена АКИМОВА
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Россиян научат распознавать звонки мошенниковРоссиян научат распознавать звонки мошенниковФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Добровольцы научат россиян распознавать предложения мошенников и давать им отпор. Семинары на данную тему проведут волонтеры из Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ), Центробанк уже поддержал инициативу и оказал всяческое содействие в реализации программы.

Глава АРФГ Андрей Паранич отметил, что вести курсы будут только те, кто прошел обучение в области кибермошенничества. Добровольцы будут не только давать практические советы, но и выявлять в сети сомнительные объявления, которые могут содержать предложения мошенников.

По статистике 97% хищений со счетов физлиц в прошлом году было совершено с использованием приемов социальной инженерии. Учитывая это в ЦБ рекомендуют бороться не только с утечками персональных данных из банков, благодаря которым мошенники входят в доверие к людям, но повышать осведомленность граждан.

В банках позитивно отнеслись к идее, но подчеркнули, что должен быть большой размах, ведь если обучение пройдут несколько сотен человек, то это не изменит ситуацию.

Для людей старшего поколения посоветовали выбирать лекции в досуговых и информационных центрах, а молодежи предлагать практические уроки во всех школах, колледжах и вузах.

В рамках работы по повышению финграмотности запланировано охватить более 40% населения России, сообщил «Известиям» президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий.

В крупнейших банках страны тоже не безучастны к данной проблеме. Многие кредитные организации записывают обучающие уроки для детей, врачей, военнослужащих. Кто-то создает специальные памятки в мобильном приложении, проводит бесплатные лекции и мастер-классы в разных регионах присутствия.

Ранее сообщалось, что мошенники научились присваивать цифровые подписи россиян. Таким образом совершаются сделки по переоформлению недвижимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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