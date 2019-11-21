Волонтеры научат россиян защищаться от мошенников
Добровольцы научат россиян распознавать предложения мошенников и давать им отпор. Семинары на данную тему проведут волонтеры из Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ), Центробанк уже поддержал инициативу и оказал всяческое содействие в реализации программы.
Глава АРФГ Андрей Паранич отметил, что вести курсы будут только те, кто прошел обучение в области кибермошенничества. Добровольцы будут не только давать практические советы, но и выявлять в сети сомнительные объявления, которые могут содержать предложения мошенников.
По статистике 97% хищений со счетов физлиц в прошлом году было совершено с использованием приемов социальной инженерии. Учитывая это в ЦБ рекомендуют бороться не только с утечками персональных данных из банков, благодаря которым мошенники входят в доверие к людям, но повышать осведомленность граждан.
В банках позитивно отнеслись к идее, но подчеркнули, что должен быть большой размах, ведь если обучение пройдут несколько сотен человек, то это не изменит ситуацию.
Для людей старшего поколения посоветовали выбирать лекции в досуговых и информационных центрах, а молодежи предлагать практические уроки во всех школах, колледжах и вузах.
В рамках работы по повышению финграмотности запланировано охватить более 40% населения России, сообщил «Известиям» президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий.
В крупнейших банках страны тоже не безучастны к данной проблеме. Многие кредитные организации записывают обучающие уроки для детей, врачей, военнослужащих. Кто-то создает специальные памятки в мобильном приложении, проводит бесплатные лекции и мастер-классы в разных регионах присутствия.
Ранее сообщалось, что мошенники научились присваивать цифровые подписи россиян. Таким образом совершаются сделки по переоформлению недвижимости.
ИСТОЧНИК KP.RU