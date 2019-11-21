Застройщиков могут обязать сдавать жилье с отделкой и мебелью

СЕГОДНЯ 09:46 2019-11-21T09:46:15+03:00

Застройщиков могут обязать сдавать жилье не только с ремонтом, но и мебелью Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Российских застройщиков могут обязать сдавать стандартное жилье не только с отделкой, но и с мебелью. Минстрой уже рассматривает данный вопрос, но пока решение не принято.

Сейчас более 60% новостроек в России относится к стандартному классу, но если нововведение будет утверждено, то стоимость 1 квадратного метра в таких домах может вырасти на 15-17 тысяч рублей.

Это произойдет за счет того, что жилье будет оборудовано сантехникой и встроенной мебелью.

В Минпромторге подтвердили, что квартиры с отделкой и мебелью в последнее время пользуются большой популярностью у покупателей, так как меблировка квартиры включается в ипотеку.

Член Совета Федерации Татьяна Гигель отметила «Известиям»: если инициатива будет реализована, важно предоставить гражданам несколько вариантов отделки и мебели на выбор. Также она указала на важность вывода из тени организаций, которые занимаются ремонтом.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что москвичи скупают квартиры площадью 11 кв. метров. Так называемые скворечники - квартиры менее 15 квадратных метров - нет-нет да и появляются на сайтах по продаже недвижимости. Как правило, продаются они в разделе вторичного жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU