2019-11-21T09:46:15+03:00
Экономика

Застройщиков могут обязать сдавать жилье с отделкой и мебелью

В Минстрое сейчас обсуждают данный вопрос
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Застройщиков могут обязать сдавать жилье не только с ремонтом, но и мебельюЗастройщиков могут обязать сдавать жилье не только с ремонтом, но и мебельюФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Российских застройщиков могут обязать сдавать стандартное жилье не только с отделкой, но и с мебелью. Минстрой уже рассматривает данный вопрос, но пока решение не принято.

Сейчас более 60% новостроек в России относится к стандартному классу, но если нововведение будет утверждено, то стоимость 1 квадратного метра в таких домах может вырасти на 15-17 тысяч рублей.

Это произойдет за счет того, что жилье будет оборудовано сантехникой и встроенной мебелью.

В Минпромторге подтвердили, что квартиры с отделкой и мебелью в последнее время пользуются большой популярностью у покупателей, так как меблировка квартиры включается в ипотеку.

Член Совета Федерации Татьяна Гигель отметила «Известиям»: если инициатива будет реализована, важно предоставить гражданам несколько вариантов отделки и мебели на выбор. Также она указала на важность вывода из тени организаций, которые занимаются ремонтом.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что москвичи скупают квартиры площадью 11 кв. метров. Так называемые скворечники - квартиры менее 15 квадратных метров - нет-нет да и появляются на сайтах по продаже недвижимости. Как правило, продаются они в разделе вторичного жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Эстонии заявила, что Россия является "самым трудным партнером"
"Ужас на поле боя": National Interest высоко оценил новый российский автомат
Ставропольский край становится одной из судебных столиц России
СК возбудил новые уголовные дела о хищениях на стройке "Восточного"
Почти половина российских мужчин готова выйти в декрет
В Белом доме рассказали, что посол США при ЕС своими показаниями оправдал Трампа
Бывшая база США вошла в зону патрулирования военной полиции России
Волонтеры научат россиян защищаться от мошенников
Нацпарки России и КНР договорились вместе охранять леопардов и тигров
Предпенсионеры выполнили план по переобучению
В Минпромторге сочли нецелесообразным поощрять людей, сдающих батарейки
"У нас нет времени ждать": экс-министр Украины призвала перестать считать Зеленского хорошим
Байден призвал декриминализировать марихуану в США
Чаще всего маткапитал тратят на покупку жилья и погашение ипотеки
Врачи впервые ввели человека в состояние анабиоза
В Москве прошедшая ночь стала самой холодной с начала осени
В Испании туристы путем голосования изменили курс круизного лайнера
Байден заявил, что не станет преследовать Трампа в случае победы на выборах в 2020 году
США пригрозили остановить запуск "Северного потока-2"
В Китае 11 рабочих оказались заблокированы в обвалившейся шахте
В России планируют создать лоукостер для полетов на Дальний Восток
Французские врачи рассказали о первых признаках алкоголизма
Роналду тайно женился на Джорджине Родригес
В Российских поездах и самолетах появится высокоскоростной интернет
Зеленский намерен потребовать от России отдать оборудование с вернувшихся кораблей
Зеленский пообещал выгнать из Рады депутата, если он был осужден за изнасилование