"Ужас на поле боя": National Interest высоко оценил новый российский автомат
Эксперт американского журнала The National Interest Марк Эпископос высоко оценил произведенный в РФ крупнокалиберный автомат АШ-12 (ШАК-12). "Забудьте об АК-47: это оружие российского спецназа способно быть ужасом на поле боя", - гласит заголовок его статьи.
Автор материала отметил, что автомат отлично подходит для ближнего боя, мгновенно нейтрализует цели и позволяет избегать длительных перестрелок. Его пули способны пробивать даже стены, а наличие еще сразу нескольких типов снарядов говорит об особом внимании производителя к тактической универсальности.
По мнению Эпископоса, новый штурмовой автомат отлично покажет себя в контртеррористических операциях, когда нужно быстро ликвидировать боевиков.
"Учитывая предполагаемый сценарий эксплуатации ШАК-12, малая дальность стрельбы может рассматриваться как конструктивная особенность - она дополнительно минимизирует сопутствующий ущерб против гражданских лиц", - уточняется на сайте издания.
Сайт kp.ru писал, что ранее в этом году The National Interest уже писала о российском АШ-12. Тогда автор материала назвал оружие "настоящим убийцей".
ИСТОЧНИК KP.RU