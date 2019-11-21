2019-11-21T10:27:11+03:00
Политика

"Ужас на поле боя": National Interest высоко оценил новый российский автомат

Штурмовой ШАК-12 идеален для ближнего боя и может поражать цели даже сквозь стены
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российский крупнокалиберный штурмовой автомат ШАК-12. Фото: госкорпорация «Ростех»Российский крупнокалиберный штурмовой автомат ШАК-12. Фото: госкорпорация «Ростех»
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Эксперт американского журнала The National Interest Марк Эпископос высоко оценил произведенный в РФ крупнокалиберный автомат АШ-12 (ШАК-12). "Забудьте об АК-47: это оружие российского спецназа способно быть ужасом на поле боя", - гласит заголовок его статьи.

Автор материала отметил, что автомат отлично подходит для ближнего боя, мгновенно нейтрализует цели и позволяет избегать длительных перестрелок. Его пули способны пробивать даже стены, а наличие еще сразу нескольких типов снарядов говорит об особом внимании производителя к тактической универсальности.

По мнению Эпископоса, новый штурмовой автомат отлично покажет себя в контртеррористических операциях, когда нужно быстро ликвидировать боевиков.

"Учитывая предполагаемый сценарий эксплуатации ШАК-12, малая дальность стрельбы может рассматриваться как конструктивная особенность - она дополнительно минимизирует сопутствующий ущерб против гражданских лиц", - уточняется на сайте издания.

Сайт kp.ru писал, что ранее в этом году The National Interest уже писала о российском АШ-12. Тогда автор материала назвал оружие "настоящим убийцей".

ИСТОЧНИК KP.RU

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