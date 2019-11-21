Глава Эстонии заявила, что Россия является "самым трудным партнером"
Керсти Кальюлайд обвинила Москву в якобы несоблюдении взятых на себя обязательств на международном уровне
Изменить размер текста:
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала, что диалог важен "даже с самыми трудными партнерами".
- России все равно на собственные подписи на международных актах, и, проанализировав эту ситуацию, НАТО пришло к выводу, что существуют значительные риски, - отметила политик.
Кальюлайд обвинила РФ в якобы несоблюдении взятых на себя обязательств на международном уровне.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU