Глава Эстонии заявила, что Россия является "самым трудным партнером"

СЕГОДНЯ 10:16 2019-11-21T10:16:37+03:00

Керсти Кальюлайд обвинила Москву в якобы несоблюдении взятых на себя обязательств на международном уровне

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала, что диалог важен "даже с самыми трудными партнерами".

- России все равно на собственные подписи на международных актах, и, проанализировав эту ситуацию, НАТО пришло к выводу, что существуют значительные риски, - отметила политик.

Кальюлайд обвинила РФ в якобы несоблюдении взятых на себя обязательств на международном уровне.

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ИСТОЧНИК KP.RU