В МВД создадут подразделения по борьбе с продажей наркотиков в Сети
В МВД России появятся специальные подразделения по борьбе с распространением и пропагандой наркотиков в интернете. Образования будут сформированы к 10 января 2020 года. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков министерства Кирилл Смуров.
"Вопрос прорабатывается, соответствующие указания даны в подразделениях на местах. Поставленная президентом задача к этому сроку будет выполнена", - сказал врио главы ГУ.
Будет ли штат ведомства увеличен или в подразделения переведут сотрудников из других отделений, пока неизвестно. А вот вероятность того, что в России примут поправки в законодательство велика.
По словам Смурнова, власти хотят ужесточить ответственность за пропаганду наркотиков в интернете, передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал, что об этом в конце октябре заговорил президент РФ Владимир Путин. Он же тогда поручил рассмотреть необходимость создания киберполиции для борьбы с наркотрафиком.
ИСТОЧНИК KP.RU