В МВД создадут подразделения по борьбе с продажей наркотиков в Сети

СЕГОДНЯ 10:36 2019-11-21T11:19:09+03:00

В России появится киберполиция по борьбе с распространением и пропагандой наркотиков Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Ответственность за пропаганду запрещенных веществ в интернете может быть ужесточена

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В МВД России появятся специальные подразделения по борьбе с распространением и пропагандой наркотиков в интернете. Образования будут сформированы к 10 января 2020 года. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков министерства Кирилл Смуров.

"Вопрос прорабатывается, соответствующие указания даны в подразделениях на местах. Поставленная президентом задача к этому сроку будет выполнена", - сказал врио главы ГУ.

Будет ли штат ведомства увеличен или в подразделения переведут сотрудников из других отделений, пока неизвестно. А вот вероятность того, что в России примут поправки в законодательство велика.

По словам Смурнова, власти хотят ужесточить ответственность за пропаганду наркотиков в интернете, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что об этом в конце октябре заговорил президент РФ Владимир Путин. Он же тогда поручил рассмотреть необходимость создания киберполиции для борьбы с наркотрафиком.

ИСТОЧНИК KP.RU