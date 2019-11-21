2019-11-21T11:19:09+03:00
Происшествия

В МВД создадут подразделения по борьбе с продажей наркотиков в Сети

Ответственность за пропаганду запрещенных веществ в интернете может быть ужесточена
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В России появится киберполиция по борьбе с распространением и пропагандой наркотиковВ России появится киберполиция по борьбе с распространением и пропагандой наркотиковФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В МВД России появятся специальные подразделения по борьбе с распространением и пропагандой наркотиков в интернете. Образования будут сформированы к 10 января 2020 года. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков министерства Кирилл Смуров.

"Вопрос прорабатывается, соответствующие указания даны в подразделениях на местах. Поставленная президентом задача к этому сроку будет выполнена", - сказал врио главы ГУ.

Будет ли штат ведомства увеличен или в подразделения переведут сотрудников из других отделений, пока неизвестно. А вот вероятность того, что в России примут поправки в законодательство велика.

По словам Смурнова, власти хотят ужесточить ответственность за пропаганду наркотиков в интернете, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что об этом в конце октябре заговорил президент РФ Владимир Путин. Он же тогда поручил рассмотреть необходимость создания киберполиции для борьбы с наркотрафиком.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Госдуме прокомментировали заявление сенатора США по «Северному потоку -2»
Россияне спешат получить водительские медсправки до их подорожания
В Якутии разработают проект для детей и молодежи «Мы – будущее России»
Российский аналог "Википедии" обойдется в два миллиарда рублей
Оксфордский словарь английского языка выбрал слово 2019 года
Глава Эстонии заявила, что Россия является "самым трудным партнером"
"Ужас на поле боя": National Interest высоко оценил новый российский автомат
Ставропольский край становится одной из судебных столиц России
СК возбудил новые уголовные дела о хищениях на стройке "Восточного"
Почти половина российских мужчин готова выйти в декрет
Застройщиков могут обязать сдавать жилье с отделкой и мебелью
В Белом доме рассказали, что посол США при ЕС своими показаниями оправдал Трампа