2019-11-21T10:48:31+03:00
Общество

Российский аналог "Википедии" обойдется в два миллиарда рублей

Вся сумма будет потрачена за 33 месяца - в нее войдут гонорары авторов статей и зарплаты штатных сотрудников
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Создание Большой российской энциклопедии, которая станет отечественным аналогом "Википедии", обойдется примерно в два миллиарда рублей. Об этом сообщил ответственный редактор научного издательства БРЭ Сергей Кравец.

Он уточнил, вся сумма рассчитана на 33 месяца - именно столько будет вестись работа над проектом. В нее входят зарплаты 150 штатных сотрудников и гонорары 130 авторов статей.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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