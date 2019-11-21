Российский аналог "Википедии" обойдется в два миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 10:48 2019-11-21T10:48:31+03:00

Вся сумма будет потрачена за 33 месяца - в нее войдут гонорары авторов статей и зарплаты штатных сотрудников

Изменить размер текста: A A

Создание Большой российской энциклопедии, которая станет отечественным аналогом "Википедии", обойдется примерно в два миллиарда рублей. Об этом сообщил ответственный редактор научного издательства БРЭ Сергей Кравец.

Он уточнил, вся сумма рассчитана на 33 месяца - именно столько будет вестись работа над проектом. В нее входят зарплаты 150 штатных сотрудников и гонорары 130 авторов статей.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU