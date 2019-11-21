2019-11-21T11:10:10+03:00
Общество

Россияне спешат получить водительские медсправки до их подорожания

Из-за введения дополнительных анализов с 22 ноября стоимость прохождения медкомиссии значительно увеличится
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Врачи начнут в обязательном порядке брать анализы крови и мочиВрачи начнут в обязательном порядке брать анализы крови и мочиФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В российских городах выстроились длинные очереди в наркологические диспансеры. Автолюбители желают пройти медосмотры сейчас, чтобы избежать проблем в ближайшем будущем. В нем законодатели решили приравнять получение водительских прав на вождение машины к получению оружия.

А почему нет, если под колесами машин ежегодно гибнет около двадцати тысяч сограждан? Это намного больше, чем от стрелкового оружия...

Дополнительные анализы

Уже с 22 ноября 2019 года при прохождении медицинской комиссии для получения водительского удостоверения нужно будет не только пройти осмотр врача-нарколога, но и сдать специальные анализы - так называемый тест на уровень CDT. Специалисты возьмут у вас кровь из вены и проверят мочу, чтобы определить регулярную алкогольную нагрузку.

Одни эксперты уверяют, что обмануть тест невозможно, а другие называют его бестолковым. Якобы стоит сделать перерыв в употреблении алкоголя и анализ уже ничего не покажет.

Подорожание медосмотра

Однако россиян больше всего волнует не это. Дело в том, что из-за введения обязательных допанализов сама процедура осмотра подорожает. Сайт kp.ru писал, что новая стоимость будет зависеть от региона и "аппетитов" медицинской организации. И, например, в маленьких городках цена составит всего около 2,5 тысячи рублей, в миллионниках - до 5 тысяч.

Насколько правдива эта информация, сложно сказать, но в ряде учреждений планка поднята уже значительно выше указанных цифр. Так, на дверях Воронежского наркодиспансера появилась надпись, что после 22 ноября стоимость справки на категории прав А, В и М вырастет до 5,5 тысячи рублей. В другом медучреждении ее поднимут аж до 8,8 тысячи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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