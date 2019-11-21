В Госдуме прокомментировали заявление сенатора США по «Северному потоку -2»

СЕГОДНЯ 11:22 2019-11-21T11:22:24+03:00

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В Госдуме отметили, что у США нет никаких оснований вводить санкции в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Новый проект взаимовыгоден как России, так и Европе.

«Речь идёт о том, чтобы обеспечить энергоснабжение Европы. Россия предложила условия, которые весьма интересны европейским партнёрам, и никаких оснований — ни формальных, ни практических, чтобы тормозить заключённые соглашения, нет. Это не в интересах наших европейских партнёров по организации этого проекта», — цитирует первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова RT.

По словам депутата, европейские страны нуждаются в стабильных поставках газа, а Россия может им это гарантировать. Этот факт поможет странам преодолеть люде политические и экономические сложности.

Ранее американский сенатор от Республиканской партии Тед Круз заявил, что США может ввести санкции в отношении компаний, участвующих в проекте «Северный поток-2», и тем самым задержать введение в эксплуатацию газопровода минимум на год. Круз добавил, что это необходимо, чтобы спасти Европу от газовой зависимости от России, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU