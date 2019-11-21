В Сети опубликовали видео взрыва ракеты Илона Маска во время испытаний
Эксперты заявили, что у первого полноразмерного прототипа Starship оторвало верхнюю часть [видео]
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Прототип ракеты - корабля компании SpaceX Илона Маска лопнул во время испытаний.
На видео взрыва, которое ранее опубликовали в Сети, видно, как верхушка ракеты отрывается от ее нижней части и через несколько секунд падает на землю рядом с испытательной установкой.
В Сети опубликовали видео взрыва ракеты Илона Маска во время испытаний.У первого полноразмерного прототипа Starship оторвало верхнюю часть
Эксперты уточнили, что у первого полноразмерного прототипа Starship оторвало верхнюю часть.
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ИСТОЧНИК KP.RU