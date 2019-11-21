СЕГОДНЯ 11:47 2019-11-21T12:28:02+03:00

В Сети появилось видео с "исправной сантехникой" в переданных Украине кораблях Фото: REUTERS

Ранее командующий ВМС Украины пожаловался на состояние этих кораблей и заявил, что "россияне их угробили" [видео]

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В Сети появилось видео, опубликованное ФСБ, на кадрах которого показаны два украинских военных катера и буксир, задержанные в Керченском проливе в 2018 году, в «нормальном состоянии и с исправной сантехникой».

Судна были сняты снаружи и изнутри в момент их передачи Незалежной, а также зафиксирована процедура подписания актов приема-передачи Киеву.

Напомним, ранее командующий ВМС Украины Игорь Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей и заявил, что "россияне их угробили". Он заявил, что на буксире были "сняты плафоны, розетки и унитазы".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/745163" frameborder="0"></iframe> Украина получила свои катера в «нормальном состоянии и с исправной сантехникой» - ФСБ РФ.

- Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела "угробить" суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния – то это проблема самой украинской стороны, - говорится в сообщении российской стороны, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне стало известно о том, что задержанные в Керченском проливе корабли вернулись на Украину. Суда зашли в военную гавань Очакова.

ИСТОЧНИК KP.RU