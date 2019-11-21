В ФСБ заявили, что задержанные корабли были переданы Украине в "нормальном состоянии"

СЕГОДНЯ 12:33 2019-11-21T12:34:14+03:00

В ведомстве отметили, что украинцы подписали акты сдачи-приемки и не имели при этом претензий

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Представители Федеральной службы безопасности заявили, что Незалежная получила свои корабли в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой". Также было подчеркнуто, что украинцы подписали акты сдачи-приемки и не имели при этом претензий.

- Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела "угробить" суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема украинской стороны, - подчеркнули в ведомстве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/745163" frameborder="0"></iframe> Украина получила свои катера в «нормальном состоянии и с исправной сантехникой» - ФСБ РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU