2019-11-21T12:34:14+03:00
Политика

В ФСБ заявили, что задержанные корабли были переданы Украине в "нормальном состоянии"

В ведомстве отметили, что украинцы подписали акты сдачи-приемки и не имели при этом претензий
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Представители Федеральной службы безопасности заявили, что Незалежная получила свои корабли в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой". Также было подчеркнуто, что украинцы подписали акты сдачи-приемки и не имели при этом претензий.

- Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела "угробить" суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема украинской стороны, - подчеркнули в ведомстве.

Украина получила свои катера в «нормальном состоянии и с исправной сантехникой» - ФСБ РФ.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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