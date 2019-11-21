В ФСБ заявили, что задержанные корабли были переданы Украине в "нормальном состоянии"
Представители Федеральной службы безопасности заявили, что Незалежная получила свои корабли в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой". Также было подчеркнуто, что украинцы подписали акты сдачи-приемки и не имели при этом претензий.
- Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела "угробить" суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема украинской стороны, - подчеркнули в ведомстве.
Украина получила свои катера в «нормальном состоянии и с исправной сантехникой» - ФСБ РФ.
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ИСТОЧНИК KP.RU