Российский фильм «Т-34» побил 25-летний рекорд проката в Японии
Менее чем за месяц боевик собрал почти 600 тысяч долларов
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Военный фильм "Т-34" с актером Александром Петровым в главной роли побил рекорд проката российских кинокартин в Японии за последние 25 лет.
Боевик вышел на большие экраны этой страны в середине ноября и уже собрал почти 600 тысяч долларов. Показы проходят в 67 кинотеатрах по всей Японии. Такие данные предоставили в пресс-службе компании "Марс медиа".
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ИСТОЧНИК KP.RU