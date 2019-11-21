2019-11-21T12:46:37+03:00
Звезды

Российский фильм «Т-34» побил 25-летний рекорд проката в Японии

Менее чем за месяц боевик собрал почти 600 тысяч долларов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Военный фильм "Т-34" с актером Александром Петровым в главной роли побил рекорд проката российских кинокартин в Японии за последние 25 лет.

Боевик вышел на большие экраны этой страны в середине ноября и уже собрал почти 600 тысяч долларов. Показы проходят в 67 кинотеатрах по всей Японии. Такие данные предоставили в пресс-службе компании "Марс медиа".

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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