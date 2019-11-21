Уэсли Снейдер: "Я мог быть одного уровня с Месси и Роналду, но просто не захотел"

СЕГОДНЯ 13:17 2019-11-21T13:17:21+03:00

Снейдер подчеркивает, что он всю карьеру был командным игроком, в отличии от португальского и аргентинского нападающего Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Завершивший карьеру в августе 2019 года полузащитник миланского «Интера» Уэсли Снейдер заявил изданию Voetbalzone, что мог бы поставить себя в один ряд с Месси и Роналду, но не захотел.

«Я уверен: если бы я выкладывался и работал на сто процентов ради того, чтобы быть в одном ряду с Месси и Роналду, я добился бы этого. Я это знаю. Я не хотел этого и не жалею об этом», — приводит слова Снейдера издание.

Снейдер подчеркивает, что он всю карьеру был командным игроком, в отличии от португальского и аргентинского нападающего, и лично ему приятнее выигрывать не индивидуальные награды, а командные призы.

«Я — командный игрок, и я думаю, что это здорово — добиваться успеха в команде. Прошло уже почти десять лет, а люди все еще говорят, что я должен был выиграть Золотой мяч в 2010 году. Но у меня нет проблем с этим. Я выиграл Лигу чемпионов. Для меня это намного приятнее, чем индивидуальный приз».

Так, в составе «Интера» в сезоне 2009-2010 под начальством Жозе Моуриньо Снейдер взял требл: чемпионат Италии, Кубок Италии, Лига чемпионов, а также дошел до финала чемпионата мира в составе сборной Голландии.

ИСТОЧНИК KP.RU