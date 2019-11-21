2019-11-21T13:14:09+03:00
Политика

В посольстве Египта в РФ прокомментировали возможную сделку по покупке российских Су-35

Вопрос сотрудничества назвали стратегическим
Елена АКИМОВА
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В посольстве Египта в Москве предположили, что внешнее давление не повлияет на сделку по покупке Су-35В посольстве Египта в Москве предположили, что внешнее давление не повлияет на сделку по покупке Су-35Фото: Александр Новиков
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Египет заинтересован в приобретении российских истребителей Су-35. Закупка российского вооружения отвечает стратегическим интересам Каира и никакое внешнее давление не может поменять ситуацию.

В посольстве Египта в Москве «Известиям» объяснили, что никаких данных о срывах соглашений из-за внешнего давления у дипломатов нет. И подчеркнули, что решение об увеличении обороноспособности страны Каир принимает исключительно из соображений нацбезопасности.

- В вопросе укрепления своей обороноспособности Египет руководствуется прежде всего национальными интересами, решение о закупке вооружения у РФ было стратегическим, каких-либо данных о срывах российско-египетских соглашений из-за внешнего давления у нас нет, — рассказали в пресс-службе посольства.

Впервые информация о возможной сделке появилась в марте. А в ноябре на международном авиасалоне в Дубае помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер предостерег Каир от данного шага. Он отметил, что Египет рискует попасть под санкции, если закупит российские истребители Су-35.

Данные переговоров держатся в секрете, предположительно, сумма сделки может составить 2 миллиарда долларов, речь идет о приобретении 20 самолетов.

- США по аналогичному сценарию угрожали Индии, Китаю, Турции. Во всех случаях, кроме КНР, угрозы не были реализованы. Американцы далеко не всегда прибегают к санкциям, вряд ли они решатся портить отношения с руководством республики, - отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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