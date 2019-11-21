В посольстве Египта в РФ прокомментировали возможную сделку по покупке российских Су-35
Египет заинтересован в приобретении российских истребителей Су-35. Закупка российского вооружения отвечает стратегическим интересам Каира и никакое внешнее давление не может поменять ситуацию.
В посольстве Египта в Москве «Известиям» объяснили, что никаких данных о срывах соглашений из-за внешнего давления у дипломатов нет. И подчеркнули, что решение об увеличении обороноспособности страны Каир принимает исключительно из соображений нацбезопасности.
- В вопросе укрепления своей обороноспособности Египет руководствуется прежде всего национальными интересами, решение о закупке вооружения у РФ было стратегическим, каких-либо данных о срывах российско-египетских соглашений из-за внешнего давления у нас нет, — рассказали в пресс-службе посольства.
Впервые информация о возможной сделке появилась в марте. А в ноябре на международном авиасалоне в Дубае помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер предостерег Каир от данного шага. Он отметил, что Египет рискует попасть под санкции, если закупит российские истребители Су-35.
Данные переговоров держатся в секрете, предположительно, сумма сделки может составить 2 миллиарда долларов, речь идет о приобретении 20 самолетов.
- США по аналогичному сценарию угрожали Индии, Китаю, Турции. Во всех случаях, кроме КНР, угрозы не были реализованы. Американцы далеко не всегда прибегают к санкциям, вряд ли они решатся портить отношения с руководством республики, - отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
ИСТОЧНИК KP.RU