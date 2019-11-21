Зеленский прокомментировал слова Коломойского о России
Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что именно глава государства определяет внешнеполитический курс страны, а не какой-то там бизнесмен. Такая фраза прозвучала в ответ на просьбу журналистов прокомментировать недавнее интервью олигарха Игоря Коломойского.
Сайт kp.ru писал, что он призвал Киев перейти к налаживанию отношений с Москвой, раз Соединенные Штаты отказываются платить за войну с русскими.
"Я хотел бы, чтобы я как президент думал о международных отношениях и векторе Украины все же, а не любой бизнесмен. Мне кажется, что это правильно. Я, правительство, общество - это решение все же государственное", - цитирует Зеленского "Украинская правда".
К слову, сам Коломойский в том же интервью заявил, что не имеет никакого скрытого влияния на правительство Украины и лично президента, но не исключил возможности перехода к подобным разрушительным действиям под давлением СМИ и общественности.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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