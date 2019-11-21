2019-11-21T13:42:14+03:00
Политика

Зеленский прокомментировал слова Коломойского о России

Олигарх заявил, что Украине пора налаживать отношения со своим "соседом"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Владимир ЗеленскийВладимир ЗеленскийФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что именно глава государства определяет внешнеполитический курс страны, а не какой-то там бизнесмен. Такая фраза прозвучала в ответ на просьбу журналистов прокомментировать недавнее интервью олигарха Игоря Коломойского.

Сайт kp.ru писал, что он призвал Киев перейти к налаживанию отношений с Москвой, раз Соединенные Штаты отказываются платить за войну с русскими.

"Я хотел бы, чтобы я как президент думал о международных отношениях и векторе Украины все же, а не любой бизнесмен. Мне кажется, что это правильно. Я, правительство, общество - это решение все же государственное", - цитирует Зеленского "Украинская правда".

К слову, сам Коломойский в том же интервью заявил, что не имеет никакого скрытого влияния на правительство Украины и лично президента, но не исключил возможности перехода к подобным разрушительным действиям под давлением СМИ и общественности.

Владимир Зеленский: из артиста в президенты.Он играл честного президента в сериале. Играл убедительно. Ему поверили и отдали свои голоса 30% украинцев. Кто же такой Владимир Зеленский? Рассказываем о главном фаворите президентской гонки на Украине

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Австралии мужчина нашел оригинальный способ отвадить поклонников от невесты на пляже
В 42 школах Алтайского края в 2020 году появятся цифровые «Точки роста»
Главархив рассказал о необычных темах исследований москвичей
Профессор объяснил, угрожает ли бесснежная зима урожаю 2020 года
Вице премьер РФ Козак: "Северный поток-2" начнет работу в середине 2020 года
В Тбилиси возобновились столкновения полиции и протестующих
Эксперты подсчитали объем добытого во всем мире золота
Сбербанк снижает ставки по ипотеке с 22 ноября
Госдума утвердила федеральный бюджет на ближайшие три года
В Госдуме прокомментировали слова главы Эстонии о «самом трудном партнерстве»
В Кремле прокомментировали сообщения о российском шпионе в Сербии
МИД РФ предупредил российских туристов о сложных метеоусловиях в Италии и Австралии
Уэсли Снейдер: "Я мог быть одного уровня с Месси и Роналду, но просто не захотел"
В посольстве Египта в РФ прокомментировали возможную сделку по покупке российских Су-35
Российский фильм «Т-34» побил 25-летний рекорд проката в Японии
В ФСБ рассказали, что задержанные корабли были переданы Украине в "нормальном состоянии"